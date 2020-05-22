Узбекистан начал продавать авто в Беларуси под брендом Chevrolet

Компания UzAuto Motors начала продавать автомобили в Беларуси под брендом Chevrolet

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, первыми моделями под брендом Chevrolet, которые были представлены на автомобильном рынке Республики Беларусь, стали модели Spark, Nexia и Cobalt.

"Первая партия автомобилей была доставлена в автоцентр "Мультимоторс", который уже является официальным дилером премиальных автомобилей бренда Chevrolet и теперь заключил новое дилерское соглашение с UzAuto Motors на поставку автомобилей Chevrolet массового сегмента", - говорится в информации.

Как отмечают в компании, основным преимуществом данных автомобилей является отличное соотношение цены и качества, в том числе комплектации.

Право на использование бренда Chevrolet на внешних рынках предоставлено UzAuto Motors благодаря достигнутому высокому качеству автомобилей, полностью соответствующему стандартам, установленным одним из лидеров мировой автоиндустрии - компанией General Motors.

Напомним, UzAuto Motors так и не смогла начать продажи в России автомобилей Chevrolet из-за множества проблем. Из-за эпидемии COVID-19 и карантинных мер у автоконцерна не получилось вовремя организовать поставки автомобилей в Россию.



В феврале в UzAuto Motors заявили, что с марта 2020 года начнутся поставки автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь.