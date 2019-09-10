Узбекистан и Турция планируют осуществлять грузоперевозки из КНР через Азербайджан

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и АО «Турецкие государственные железные дороги» достигли договоренности о налаживании мультимодальных грузоперевозок по маршруту Турция-Грузия-Азербайджан-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан-Китай.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, об этом было заявлено на встрече в министерстве с генеральным директором акционерного общества «Турецкие государственные железные дороги» Эролом Арыканом. На встрече также присутствовали сотрудники посольства Турции в Республике Узбекистан, руководители АО «Урта Осие Транс» и СП ООО «Silk Road International».

В ходе встречи была отмечена важность принятия комплексных мер по развитию международной транспортной системы, что окажет значительное влияние на рост экономики всех стран вдоль маршрута.

Также были рассмотрены предложения по организации узбекско-турецкого бизнес-форума, на базе которого предприниматели двух стран могли бы эффективно обмениваться информацией, налаживать новые связи и контакты и работать над реализацией новых проектов.

Отметим, что кратчайшим соединением железных дорог Европы и Азии является железнодорожная ветка «Баку — Тбилиси — Карс» (БТК). Узбекистан включил присоединение к БТК в комплексную программу совершенствования инфраструктуры Узбекистана и диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018-2022 годы. Железнодорожный коридор «Навои – Туркменбаши – Баку – Тбилиси – Карс», который соединит железные дороги Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Грузии с транспортной сетью Турции, позволит узбекским товарам выйти на побережье Средиземного моря.

Сегодня грузоперевозки с использованием инфраструктуры БТК осуществляются по маршруту Турция — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Россия -Туркменистан — Узбекистан — Кыргызстан — Китай и Китай — Европа. Между Турцией, Азербайджаном и Казахстаном в обоих направлениях отправляются три состава в неделю.