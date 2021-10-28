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Узбекистан хочет инвестировать в Карабах

Узбекистан хочет инвестировать в Карабах Представители Центра экономического анализа и реформ при Администрации президента Узбекистана изучают опыт портала Azexport, Цифрового торгового узла и Центра поддержки экспорта "Bir Pəncərə" ("Единое окно"), а также центра Службы ASAN, центра DOST, элект
Бизнес
28 октября 2021 г. 13:38
Узбекистан хочет инвестировать в Карабах

Представители Центра экономического анализа и реформ при Администрации президента Узбекистана изучают опыт портала Azexport, Цифрового торгового узла и Центра поддержки экспорта "Bir Pəncərə" ("Единое окно"), а также центра Службы ASAN, центра DOST, электронного правительства.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) Вюсал Гасымлы на совместном брифинге с главой узбекской делегации Обидом Хакимовым.

"В этом направлении состоялся ряд встреч между делегациями Азербайджана и Узбекистана. Сегодня сотрудничество между двумя странами во всех сферах успешно продолжается. Азербайджан реализует в Узбекистане широкие инвестиционные проекты. В то же время Узбекистан заявил о намерении инвестировать в освобожденные от оккупации территории Азербайджана, участвовать в восстановительных работах", - отметил он.

По словам Гасымлы, сегодня товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном находится на низком уровне: "С начала этого года экспорт Азербайджана в Узбекистан составил 23,1 млн долларов США, а импорт из Узбекистана - 52 млн долларов США. В будущем ожидается рост торгового оборота между двумя странами".

Напомним, что сегодня подписан меморандум между Центром анализа и коммуникации экономических реформ Азербайджана и Центром экономического анализа и реформ при Администрации президента Узбекистана.

Документ предусматривает проведение совместных исследований и анализов, организацию семинаров и мероприятий, изучение стипендиальных программ и реализацию взаимовыгодных проектов.

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Версия на английском языке Uzbekistan intends to invest in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Qarabağa investisiya qoymaq istəyir

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