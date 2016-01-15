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    Увеличивается количество таможенных услуг, осуществляемых посредством "ASAN xidmət"

    ​Достигнута договоренность об установке в центрах ASAN xidmət информационных киосков

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ 15 января в Государственном таможенном комитете (ГТК) прошла встреча между делегацией во главе с председателем комитета Айдыном Алиевым и делегацией, возглавляемой председателем Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инамом Керимовым.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГТК.

    Делегации обсудили вопросы расширения таможенных услуг, осуществляемых центрами "ASAN xidmət", находящимися в подчинении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

    На встрече обсудили вопросы осуществления в дальнейшем ряда соответствующих услуг как Государственным таможенным комитетом, так и службой "ASAN xidmət".

    Кроме того, стороны также договорились об установке в будущем в центрах "ASAN xidmət" информационных киосков Государственного таможенного комитета.

    На встрече также обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов.  

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