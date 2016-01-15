Увеличивается количество таможенных услуг, осуществляемых посредством "ASAN xidmət"

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ 15 января в Государственном таможенном комитете (ГТК) прошла встреча между делегацией во главе с председателем комитета Айдыном Алиевым и делегацией, возглавляемой председателем Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Инамом Керимовым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГТК.

Делегации обсудили вопросы расширения таможенных услуг, осуществляемых центрами "ASAN xidmət", находящимися в подчинении Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

На встрече обсудили вопросы осуществления в дальнейшем ряда соответствующих услуг как Государственным таможенным комитетом, так и службой "ASAN xidmət".

Кроме того, стороны также договорились об установке в будущем в центрах "ASAN xidmət" информационных киосков Государственного таможенного комитета.

На встрече также обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов.