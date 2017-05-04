Увеличивается количество сотрудничающих с AccessBank бизнесменов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Учитывая изменения, внесенные в начале года в закон о безналичных расчетах, AccessBank запустил специальную кампанию 5D для бизнеса, существенно облегчающую ведение бизнеса частных предпринимателей и юридических лиц.

Об этом сообщили Report из банка.

В рамках данной кампании были бесплатно предложены 5 продуктов и услуг, наиболее востребованные среди бизнесменов - текущие счета, зарплатные проекты, бизнес-карта, прикрепленная к ИНН-счету клиента, POS-терминал и онлайн-банкинг.

"Клиенты, открывающие текущие счета по предложенным Банком выгодным условиям, также приобретают бизнес-карту, прикрепленную к ИНН-счету", - говорится в информации.

В рамках кампании, приобретая зарплатную карту в AccessBank, руководители предприятий получают возможность перечислить зарплаты своих сотрудников на счета, не посещая филиалы банка, посредством современной системы онлайн-банкинга – myAccess. А проект AccessQazanc позволяет сотрудникам производить оплаты картами Банка и получать часть потраченной суммы обратно на свои карточные счета. Кроме того, руководители и сотрудники предприятий, воспользовавшиеся данным предложением, имеют возможность открыть "Накопительный" депозит начиная с 30 манатов, а также получить 1% дополнительно к стандартной годовой процентной ставке и взять "Наличный" кредит и кредитные карты на 2% ниже стандартной годовой процентной ставки.

"Кампания 5D для бизнеса предназначена для облегчения бизнес-процессов деловых людей, и пользуется у них большим интересом. Отзывы клиентов о данном проекте в лишний раз подтверждают, что мы внесли в пакет предложений именно те продукты и услуги, которые наиболее соответствуют требованиям клиентов и необходимы в их деловой жизни. Поэтому мы продлили срок кампании до 30 июня 2017 г." - сказала руководитель департамента маркетинга и продаж AccessBank Гюнай Джалилова.

Дополнительную информацию о продуктах и услугах AccessBank-а, предложенных в рамках проекта "5D для бизнеса", можно получить на официальной странице банка.