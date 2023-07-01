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Увеличился товарооборот между Азербайджаном и Ираном

Увеличился товарооборот между Азербайджаном и Ираном В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 212 млн 612 тыс. долларов США. Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.
Бизнес
1 июля 2023 г. 15:41
Увеличился товарооборот между Азербайджаном и Ираном

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 212 млн 612 тыс. долларов США.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это означает рост на 7,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За пять месяцев из Азербайджана в Иран было экспортировано продукции на 7 млн 558 тыс. долларов (на 13% больше по сравнению с прошлым годом), а из Ирана в Азербайджан - на 205 млн 53 тыс. долларов (в 2,1 раза меньше).

За отчетный период на долю Ирана пришлось 0,05% всего экспорта Азербайджана и 3% всего импорта.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Iran trade turnover up by about 8% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsi artıb

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