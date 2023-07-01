Увеличился товарооборот между Азербайджаном и Ираном

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 212 млн 612 тыс. долларов США. Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

В январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 212 млн 612 тыс. долларов США.



Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это означает рост на 7,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.



За пять месяцев из Азербайджана в Иран было экспортировано продукции на 7 млн 558 тыс. долларов (на 13% больше по сравнению с прошлым годом), а из Ирана в Азербайджан - на 205 млн 53 тыс. долларов (в 2,1 раза меньше).



За отчетный период на долю Ирана пришлось 0,05% всего экспорта Азербайджана и 3% всего импорта.