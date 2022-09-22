Увеличился объем ВВП Нахчывана

В январе-августе 2022 года Нахчыванская Автономная Республика произвела валовой внутренний продукт в размере 1 миллиарда 939 миллионов 834 тысячи 300 манатов, что на 2,4 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.

В январе-августе 2022 года Нахчыванская Автономная Республика произвела валовой внутренний продукт в размере 1 миллиарда 939 миллионов 834 тысячи 300 манатов, что на 2,4 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госкомстата автономной республики.

Отмечается, что ВВП на душу населения увеличился на 2,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 182,5 маната.

Первое место в валовом внутреннем продукте автономной республики занимает промышленность. В январе-август 2022 года в отрасли произведено продукции на сумму 797 миллиона 859 тысяча 700 манатов, что на 2,2 процента больше, чем за соответствующий период 2021 года.