​Увеличился объем изъятых таможенными органами Азербайджана наркотических средств

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года таможенными органами изъято 68 012,45 грамм наркотических средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 40,6% больше аналогичного периода прошлого года. Примерно такой же рост наблюдается в количестве психотропных средств, изъятых при попытке перемещения через границу. Этот показатель в годовом сравнении вырос на 42,5% и за первые 4 месяца текущего года составил 82,25 граммов.

За отчетный период выявлено 74 факта незаконного оборота наркотических и психотропных средств, что на 39,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что за январь-апрель текущего года зафиксировано 99 случаев контрабанды, что на 30,3% больше аналогичного периода прошлого года.