Утверждены правила использования товарного знака "Агдамское вино"

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций "AZPROMO" утвердило правила использования товарного знака "Агдамское вино".

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) утвердило правила использования товарного знака "Агдамское вино".

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

Согласно информации, в настоящее время для сохранения репутации и обеспечения качества традиционного "Агдамского вина" продолжаются соответствующие работы в направлении обеспечения его производства и экспорта. На текущем этапе разработаны и утверждены правила использования традиционного товарного знака "Агдамское вино".

Предприятия, которые хотят заниматься производством указанного вина, должны обратиться в AZPROMO в соответствии с правилами. Предприятиям, не получившим право на использование товарного знака "Агдамское вино", не разрешается производить это вино и использовать указанный товарный знак.



AZPROMO окажет поддержку производителям в предоставлении соответствующего права.