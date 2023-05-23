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Утверждены правила использования товарного знака "Агдамское вино"

Утверждены правила использования товарного знака "Агдамское вино" Агентство по продвижению экспорта и инвестиций "AZPROMO" утвердило правила использования товарного знака "Агдамское вино".
Бизнес
23 мая 2023 г. 15:32
Утверждены правила использования товарного знака Агдамское вино

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) утвердило правила использования товарного знака "Агдамское вино".

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

Согласно информации, в настоящее время для сохранения репутации и обеспечения качества традиционного "Агдамского вина" продолжаются соответствующие работы в направлении обеспечения его производства и экспорта. На текущем этапе разработаны и утверждены правила использования традиционного товарного знака "Агдамское вино".

Предприятия, которые хотят заниматься производством указанного вина, должны обратиться в AZPROMO в соответствии с правилами. Предприятиям, не получившим право на использование товарного знака "Агдамское вино", не разрешается производить это вино и использовать указанный товарный знак.

AZPROMO окажет поддержку производителям в предоставлении соответствующего права.

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