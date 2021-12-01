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Утверждено правило поддержки реализации продукции микро и мелких предпринимателей

Утверждено правило поддержки реализации продукции микро и мелких предпринимателей 16:42
Бизнес
1 декабря 2021 г. 17:09
Утверждено правило поддержки реализации продукции микро и мелких предпринимателей

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении правила поддержки расширения продажи продукции, производимой субъектами микро и малого предпринимательства, в торговых сетях.

Как передает Report, согласно указу, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики в соответствии с требованиями правила должно предпринять необходимые меры для поощрения реализации продукции предпринимателей

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Версия на азербайджанском языке Mikro və kiçik sahibkarların məhsullarının satışına dəstək qaydası təsdiqlənib

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