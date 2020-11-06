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Утвержден список госкомпаний, которые передадут в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга

Утвержден список госкомпаний, которые передадут в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга Утвержден список государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ с государственной долей, предстоящих передаче в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга
Бизнес
6 ноября 2020 г. 12:59
Утвержден список госкомпаний, которые передадут в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга
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Утвержден список государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ с государственной долей, предстоящих передаче в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга".

В список государственных компаний и предприятий, а также хозяйственных обществ, имеющих государственную долю, которые будут переданы в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга вошли:

1. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

2. Закрытое акционерное общество «Азербайджан Хава Йоллары»

3. Закрытое акционерное общество «Азербайджанские железные дороги»

4. Закрытое акционерное общество «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство»

5. Закрытое акционерное общество «Бакинский метрополитен»

6. Закрытое акционерное общество «AзерГолд»

7. Открытое акционерное общество «Азерэнержи»

8. Открытое акционерное общество «Азерсу»

9. Открытое акционерное общество «Азеришыг»

10. Открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»

11. Открытое акционерное общество «Азеркосмос»

12. Открытое акционерное общество «Международный банк Азербайджана»

13. Открытое акционерное общество «Азер-Тюрк Банк»

14. Открытое акционерное общество «Азеристиликтеджхизат»

15. Открытое акционерное общество «Чистый город»

16. Следующие структуры, подчиненные Министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики:

16.1. Закрытое акционерное общество «Бакинский международный морской торговый порт»

16.2. Общество с ограниченной ответственностью «Азтелеком»

16.3. Общество с ограниченной ответственностью «Азербайджан Интернэшнл Телеком» (АзИнТелеком)

16.4. Общество с ограниченной ответственностью «Азерпочт»

16.5. Общество с ограниченной ответственностью «Бакинская телефонная связь»

17. Государственная страховая коммерческая компания Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə veriləcək dövlət qurumlarının siyahısı təsdiqlənib

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