Утвержден состав азербайджано-туркменской совместной комиссии от Туркменистана

Утвержден состав азербайджано-туркменской совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики от Туркменистана.

Утвержден состав азербайджано-туркменской совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики от Туркменистана.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на состоявшемся сегодня заседании Кабмина.

Подписывая документ, глава государства подчеркнул важную роль работы данной комиссии в реализации крупных транспортно-логистических проектов, транзитного и экспортного потенциала двух стран, в укреплении сотрудничества между бизнес-сообществами, а также уз дружбы и братства туркменского и азербайджанского народов.

Напомним, соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджана о создании совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики было подписано 28 ноября 2018 года по итогам рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ашхабад.