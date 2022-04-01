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Утвержден состав азербайджано-туркменской совместной комиссии от Туркменистана

Утвержден состав азербайджано-туркменской совместной комиссии от Туркменистана Утвержден состав азербайджано-туркменской совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики от Туркменистана.
Бизнес
1 апреля 2022 г. 11:33
Утвержден состав азербайджано-туркменской совместной комиссии от Туркменистана

Утвержден состав азербайджано-туркменской совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики от Туркменистана.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на состоявшемся сегодня заседании Кабмина.

Подписывая документ, глава государства подчеркнул важную роль работы данной комиссии в реализации крупных транспортно-логистических проектов, транзитного и экспортного потенциала двух стран, в укреплении сотрудничества между бизнес-сообществами, а также уз дружбы и братства туркменского и азербайджанского народов.

Напомним, соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджана о создании совместной Комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики было подписано 28 ноября 2018 года по итогам рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Ашхабад.

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