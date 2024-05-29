Утвержден порядок формирования национальной программы стандартизации

Кабинет министров утвердил "Положение о формировании национальной программы стандартизации и внесении в него изменений".
Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Али Асадов.
Положение разработано в соответствии с законом "О стандартизации" с целью формирования и внесения изменений в национальную программу стандартизации.
В документе предусмотрено, что национальный орган по стандартизации размещает информацию о проделанной работе в рамках программы на своем сайте не реже одного раза в 6 месяцев.