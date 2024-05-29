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Утвержден порядок формирования национальной программы стандартизации

Утвержден порядок формирования национальной программы стандартизации Кабинет министров утвердил "Положение о формировании национальной программы стандартизации и внесении в него изменений".
Бизнес
29 мая 2024 г. 18:00
Утвержден порядок формирования национальной программы стандартизации

Кабинет министров утвердил "Положение о формировании национальной программы стандартизации и внесении в него изменений".

Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Положение разработано в соответствии с законом "О стандартизации" с целью формирования и внесения изменений в национальную программу стандартизации.

В документе предусмотрено, что национальный орган по стандартизации размещает информацию о проделанной работе в рамках программы на своем сайте не реже одного раза в 6 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Milli standartlaşdırma proqramının formalaşdırılması qaydası təsdiqlənib

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