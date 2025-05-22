Утвержден перечень учреждений, подведомственных антимонопольному агентству Азербайджана

Утвержден перечень учреждений, подведомственных антимонопольному агентству Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, утверждающее перечень учреждений, подведомственных Государственному агентству по антимонополии и надзору за потребительским рынком, но не входящих в его структуру.

https://images.report.az/photo/67c7dc5e-3d41-3e4a-9808-5b5ed924ace7.jpg https://images.report.az/photo/67c7dc5e-3d41-3e4a-9808-5b5ed924ace7.jpg

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, утверждающее перечень учреждений, подведомственных Государственному агентству по антимонополии и надзору за потребительским рынком, но не входящих в его структуру. Как сообщает Report, в список вошли следующие организации: - юридическое лицо публичного права "Азербайджанский центр аккредитации"; - юридическое лицо публичного права "Азербайджанский институт метрологии" и подведомственное ему ООО "Коммунальные лаборатории"; - юридическое лицо публичного права "Азербайджанский институт стандартизации"; - ООО "Центр экспертизы потребительских товаров". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram