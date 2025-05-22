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Утвержден перечень учреждений, подведомственных антимонопольному агентству Азербайджана

Утвержден перечень учреждений, подведомственных антимонопольному агентству Азербайджана Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, утверждающее перечень учреждений, подведомственных Государственному агентству по антимонополии и надзору за потребительским рынком, но не входящих в его структуру.
Бизнес
22 мая 2025 г. 17:17
Утвержден перечень учреждений, подведомственных антимонопольному агентству Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, утверждающее перечень учреждений, подведомственных Государственному агентству по антимонополии и надзору за потребительским рынком, но не входящих в его структуру.

Как сообщает Report, в список вошли следующие организации:

- юридическое лицо публичного права "Азербайджанский центр аккредитации";

- юридическое лицо публичного права "Азербайджанский институт метрологии" и подведомственное ему ООО "Коммунальные лаборатории";

- юридическое лицо публичного права "Азербайджанский институт стандартизации";

- ООО "Центр экспертизы потребительских товаров".

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Версия на азербайджанском языке Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki qurumlar açıqlanıb

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