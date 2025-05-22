Утвержден перечень учреждений, подведомственных антимонопольному агентству Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление, утверждающее перечень учреждений, подведомственных Государственному агентству по антимонополии и надзору за потребительским рынком, но не входящих в его структуру.
Как сообщает Report, в список вошли следующие организации:
- юридическое лицо публичного права "Азербайджанский центр аккредитации";
- юридическое лицо публичного права "Азербайджанский институт метрологии" и подведомственное ему ООО "Коммунальные лаборатории";
- юридическое лицо публичного права "Азербайджанский институт стандартизации";
- ООО "Центр экспертизы потребительских товаров".