Утвержден "Перечень государственных предприятий, где предусмотрено привлечение частных инвестиций"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, распоряжением утвержден "Перечень государственных предприятий, где предусмотрено привлечение частных инвестиций".

В список вошли Открытое акционерное общество "Азербайджанский международный банк", Общество с ограниченной ответственностью "Бакинская телефонная связь", Общество с ограниченной ответственностью "Азтелеком", Закрытое акционерное общество "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", Закрытое акционерное общество AzerGold, Производственное объединение "Азерикимья" (Этилен-полиэтиленовый завод), Карбамидный завод и Метаноловый завод.

Согласно распоряжению, Министерству экономики Азербайджанской Республики по согласованию соответственно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Инвестиционным холдингом Азербайджана поручается обеспечить привлечение влиятельных международных консалтинговых компаний с финансированием их государственными предприятиями, предусмотренными в перечне и в девятимесячный срок на основе проведенного анализа представить президенту Азербайджанской Республики предложения о:

1. реструктуризации и оздоровлении государственных предприятий;

2. оценке государственных предприятий, оптимальном соотношении между их обязательствами и уставными капиталами и инвестиционных потребностях;

3. круге потенциальных инвесторов;

4. возможностях либерализации и демонополизации соответствующего рынка с учетом требований конкурентной среды;

5. возможностях передачи частному сектору деятельности, не соответствующей основной деятельности, с определением основной деятельности государственных предприятий, подлежащей сохранению под государственным контролем;

6. изменении организационно-правовой формы данных государственных предприятий с определением направлений использования финансовых средств, полученных в результате осуществления мер, предусмотренных в настоящем Распоряжении, их подлежащих отчуждению частей и способов частичной продажи долевого участия государства, а также совершенствовании в связи с этим действующей нормативно-правовой базы.

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.