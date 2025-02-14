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Уставный капитал Тюркского инвестиционного фонда увеличен на 20%

Уставный капитал Тюркского инвестиционного фонда увеличен на 20% 11:54
Бизнес
14 февраля 2025 г. 12:01
Уставный капитал Тюркского инвестиционного фонда увеличен на 20%

Уставный капитал Тюркского инвестиционного фонда увеличен на $100 млн или на 20% - до $600 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

По его словам, увеличение произошло в результате присоединения к Фонду Венгрии.

Напомним, что Тюркский инвестиционный фонд был создан 18 мая 2024 года Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Фонд учрежден с целью оказания технической поддержки проектам как в государственном, так и в частном секторе в тюркоязычных странах, увеличения инвестиций в такие сферы, как инфраструктура, возобновляемая энергетика, сельское хозяйство и туризм, а также содействия устойчивому экономическому развитию.

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Версия на азербайджанском языке Türk İnvestisiya Fondunun nizamnamə kapitalı 20 % artırılıb

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