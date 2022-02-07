Уставный капитал компании в составе KOBIA увеличен на 55%

Уставный капитал ООО Birgə İnvest, принадлежащего Агентству по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, увеличился на 1,6 млн манатов или на 55,2%.

Уставный капитал ООО Birgə İnvest, принадлежащего Агентству по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, увеличился на 1,6 млн манатов или на 55,2%.

Как сообщает Report, капитал компании вырос с 2,9 млн до 4,5 млн манатов.

Напомним, что Birgə İnvest был создан в ноябре 2019 года под названием "Biznesin İnkişafında Rahat Güvənli Əməkdaşlıq", а в апреле этого года прошел ребрендинг. Коммерческая организация является одним из координаторов проекта “Процветающий Абшерон”, реализуемого при поддержке KOBIA.