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Уставный капитал компании в составе KOBIA увеличен на 55%

Уставный капитал компании в составе KOBIA увеличен на 55% Уставный капитал ООО Birgə İnvest, принадлежащего Агентству по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, увеличился на 1,6 млн манатов или на 55,2%.
Бизнес
7 февраля 2022 г. 12:41
Уставный капитал компании в составе KOBIA увеличен на 55%

Уставный капитал ООО Birgə İnvest, принадлежащего Агентству по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, увеличился на 1,6 млн манатов или на 55,2%.

Как сообщает Report, капитал компании вырос с 2,9 млн до 4,5 млн манатов.

Напомним, что Birgə İnvest был создан в ноябре 2019 года под названием "Biznesin İnkişafında Rahat Güvənli Əməkdaşlıq", а в апреле этого года прошел ребрендинг. Коммерческая организация является одним из координаторов проекта “Процветающий Абшерон”, реализуемого при поддержке KOBIA.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA-nın şirkətinin nizamnamə kapitalı 55 % artırılıb

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