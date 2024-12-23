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Уставный капитал Фонда развития бизнеса составит около 1,2 млрд манатов

Уставный капитал Фонда развития бизнеса составит около 1,2 млрд манатов 16:47
Бизнес
23 декабря 2024 г. 17:27
Уставный капитал Фонда развития бизнеса составит около 1,2 млрд манатов

Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Фонда развития бизнеса Азербайджана и внесении изменений в некоторые указы и распоряжения в связи с этим.

Как сообщает Report, согласно указу, утверждены Устав Фонда и Правила использования его средств.

Уставный капитал фонда определен на уровне 1 млрд 180 млн 929,648 тыс. манатов.

Согласно указу, кабинету министров поручено в четырехмесячный срок утвердить правила выдачи льготных кредитов субъектам бизнеса.

Министерству экономики поручено в месячный срок утвердить структуру фонда, размер фонда оплаты труда, штатное расписание и размеры должностных окладов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi” təsdiqlənib, nizamnamə fondu açıqlanıb

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