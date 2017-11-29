Уставный капитал Бакинского олимпийского стадиона сократился

29 ноября, 2017 09:35

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Уставный капитал ООО "Бакинский олимпийский стадион" снизился с 2,441 млн манатов до 1 000 манатов. Как сообщает Report, об этом говорится в специальном выпуске газеты “Вергиляр” министерства налогов.