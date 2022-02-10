Уставный капитал Агентства по госрезервам составит 2,5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Агентства по государственным резервам".
Как сообщает Report, согласно указу, утверждены устав и структура Агентства.
Кабинет министров должен обеспечить выделение агентству 2 516 300 манатов из государственного бюджета на формирование уставного фонда Агентства, в течение 4 месяцев подготовить и представить главе государства проект закона "О государственных резервах", в течение 3 месяцев утвердить по согласованию с президентом перечень стратегически важных товаров на потребительском рынке страны, представить главе государства предложения по созданию, хранению, управлению государственными и мобилизационными резервами.