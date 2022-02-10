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Уставный капитал Агентства по госрезервам составит 2,5 млн манатов

Уставный капитал Агентства по госрезервам составит 2,5 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Агентства по государственным резервам".
Бизнес
10 февраля 2022 г. 17:02
Уставный капитал Агентства по госрезервам составит 2,5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Агентства по государственным резервам".

Как сообщает Report, согласно указу, утверждены устав и структура Агентства.

Кабинет министров должен обеспечить выделение агентству 2 516 300 манатов из государственного бюджета на формирование уставного фонда Агентства, в течение 4 месяцев подготовить и представить главе государства проект закона "О государственных резервах", в течение 3 месяцев утвердить по согласованию с президентом перечень стратегически важных товаров на потребительском рынке страны, представить главе государства предложения по созданию, хранению, управлению государственными и мобилизационными резервами.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin nizamnamə kapitalı 2,5 milyon manat olacaq

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