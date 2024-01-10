Установлены требования к освещению улиц с применением зеленых технологий

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре утвердил "Требования к применению энергоэффективных зеленых технологий (солнечных батарей) в уличном и дорожном освещении".

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре утвердил "Требования к применению энергоэффективных зеленых технологий (солнечных батарей) в уличном и дорожном освещении".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя госкомитета Намиг Гумметов.

Согласно постановлению, применение зеленых технологий при освещении улиц и дорог на освобожденных территориях будет обеспечено с учетом I Государственной программы "Великое возвращение", а на других территориях республики - с учетом экономической эффективности и экологической безопасности.

Отделу по общим вопросам и связям с общественностью, а также юридическому отделу поручено в трехдневный срок передать данное постановление в Министерство юстиции для внесения в государственный реестр правовых актов.