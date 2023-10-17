Установлены тарифы для нового участка дороги Баку- Губа- госграница с Россией

Тарифный (ценовой) совет на основании обращения Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана установил тарифы для нового участка автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Тарифный совет на основании обращения Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана установил тарифы для нового участка автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет.

Согласно информации, тарифы на проезд по строящейся новой автомобильной дороге от поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева установлены в размере 9,3 гяпика, включая НДС, за 1 км пути (12 манатов за весь маршрут) для легковых автомобилей и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонны.

Для грузовых автотранспортных средств и других машин массой свыше 3,5 тонны тариф составит 11,6 гяпика за 1 км (около 15 манатов за весь маршрут). Для автобусов стоимость проезда составит 7,8 гяпика за 1 км (10 манатов за весь маршрут). Транспортные средства с прицепами и полуприцепами, трехосные и четырехосные машины или грузовые автомобили TIR смогут проехать весь путь за 25 манатов (19,4 гяпика за 1 км).