Усовершенствована структура Государственной налоговой службы Нахчывана

Утверждены новое Положение и структура Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики.

Утверждены новое Положение и структура Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

В целях выстраивания работы органов налоговой службы в соответствии с современными требованиям, были упразднены 7 районных налоговых управлений и отделов ГНС Нахчывана, на их базе созданы 3 территориальных налоговых управления, а также реорганизовано Нахчыванское городское налоговое управление.

Численность сотрудников Государственной налоговой службы Нахчывана увеличена на 18 штатных единиц.