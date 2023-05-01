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Усовершенствована структура Государственной налоговой службы Нахчывана

Усовершенствована структура Государственной налоговой службы Нахчывана Утверждены новое Положение и структура Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики.
Бизнес
1 мая 2023 г. 17:49
Усовершенствована структура Государственной налоговой службы Нахчывана

Утверждены новое Положение и структура Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

В целях выстраивания работы органов налоговой службы в соответствии с современными требованиям, были упразднены 7 районных налоговых управлений и отделов ГНС Нахчывана, на их базе созданы 3 территориальных налоговых управления, а также реорганизовано Нахчыванское городское налоговое управление.

Численность сотрудников Государственной налоговой службы Нахчывана увеличена на 18 штатных единиц.

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