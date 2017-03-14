Услугами Нахчыванского международного аэропорта воспользовались более 14 тыс. пассажиров

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В прошлом месяце услугами Нахчыванского международного аэропорта воспользовались более 14 000 пассажиров.

Как сообщили Report в пресс-службе Нахчыванского международного аэропорта, в феврале на местных авиалиниях перевезено 14 063 пассажира, 194 253 кг багажа, 29 886 кг груза и 2 706 кг почты.

На международных авиалиниях рейсом Нахчыван-Москва перевезено 154 пассажира, 1 363 кг багажа, а рейсом Нахчыван-Стамбул – 215 пассажиров и 1 847 кг багажа.