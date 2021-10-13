Усилия Азербайджана по восстановлению освобожденных земель открывают новые возможности для Румынии

Румыния продолжает поощрять двустороннее сотрудничество с Азербайджаном, а также заинтересована в дальнейшем его развитии, в том числе путем решения отраслевых вопросов: энергетики, транспорта, диверсификации экономической деятельности, обменов на уровне

Румыния продолжает поощрять двустороннее сотрудничество с Азербайджаном, а также заинтересована в дальнейшем его развитии, в том числе путем решения отраслевых вопросов: энергетики, транспорта, диверсификации экономической деятельности, обменов на уровне административно-территориальных единиц, образования и культуры.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Румынии, комментируя вопрос про приоритетные вопросы сотрудничества между странами, а также планируемые совместные проекты.

В министерстве отметили, что в дополнение к перспективам развития отношений в таких областях, как энергетика или торговля, усилия по восстановлению освобожденных территорий, которые власти Азербайджана начали в этом году, открывают новые возможности для сотрудничества, в том числе для бизнес-сообщества Румынии.

Подробные обсуждения по этому вопросу могут состояться в существующих двусторонних форматах, в том числе в рамках совместной межправительственной комиссии.

В частности, министерство заявило, что страна с нетерпением ожидает получения дополнительной информации об оценках, идеях и планах, которые будут разработаны правительством Азербайджана в этой связи.

Также в МИД Румынии отметили важность сотрудничества в энергетической сфере: “Энергетическая сфера, вероятно, является той областью, где мы будем больше стремиться достичь уровня энергетической безопасности, на который надеется Европа. В этой связи уже достигнута одна из очень важных вех – азербайджанский газ поставляется в Европу по Южному газовому коридору, который начал действовать с конца 2020 года”, - заявили в министерстве.

В то же время в МИД Румынии отметили, что у стран также есть общие интересы в области транспорта и связи.

“Азербайджан находится на перекрестке между Востоком и Западом, Севером и Югом и очень активно выдвигает идеи и проекты, направленные на воплощение их в жизнь. Румыния и Азербайджан в течение некоторого времени тесно сотрудничают вместе с Грузией и Туркменистаном над развитием грузового коридора Каспийское море-Черное море, который в основном является продолжением коридора Восток–Запад через Черное море”, - добавили в МИД Румынии.

Румыния также заинтересована присоединиться к другим инициативам, направленным на облегчение перевозок грузов и людей между Европой и Азией, поскольку Румыния всегда поощряла и поддерживала расширение сотрудничества Азербайджана с европейскими странами и с Европейским Союзом.