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USAID: Готовы к сотрудничеству с KOBİA в аграрной сфере

USAID: Готовы к сотрудничеству с KOBİA в аграрной сфере Агентство США по международному развитию (USAID) готово к сотрудничеству с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики Азербайджана в аграрной сфере.
Бизнес
2 марта 2023 г. 12:02
USAID: Готовы к сотрудничеству с KOBİA в аграрной сфере

Агентство США по международному развитию (USAID) готово к сотрудничеству с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при министерстве экономики Азербайджана в аграрной сфере.

Как сообщает Report, об этом руководитель миссии USAID в Азербайджане Майкл Нирбас сказал на проходящей в Баку конференции на тему "Перспективы развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане".

"В Азербайджане сельское хозяйство – сфера с очень большим потенциалом, и мы готовы к сотрудничеству с KOBİA в этой сфере. В агарной сфере может быть создано много рабочих мест, и для этого крайне важно финансирование малого и среднего бизнеса. Сегодняшнее мероприятие очень важно для представителей малого и среднего бизнеса в плане получения информации о доступе к финансовым возможностям", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке USAID: "Aqrar sahədə KOBİA ilə əməkdaşlığa hazırıq"

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