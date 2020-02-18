Глава USAID рассказал о проектах по поддержке фермеров в Азербайджане

За последние пять лет USAID предоставил техническую поддержку в размере 11 млн долларов США сельскохозяйственному сектору Азербайджана. Из этой суммы 5,5 млн долларов выделено в поддержку фундуководства.

Как сообщает Report, об этом глава миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Джей Сингх заявил на Саммите партнерства в поддержку бизнес и профессиональных ассоциаций в Азербайджане.

В результате фермеры получили дополнительные экспортные возможности на 75 млн долларов США, сказал представитель USAID.

Представитель AmCham Azerbaijan Нуран Керимов рассказал о пакете предложений "Белый лист": "На сегодняшний день правительство приняло до 50% предложений по данному документу. Если молодые бизнесмены хотят создавать ассоциации, мы приглашаем их к сотрудничеству. Мы можем поделиться своим опытом. Мы не конкурируем, а служим одной цели".