 Наверх

Глава USAID рассказал о проектах по поддержке фермеров в Азербайджане

USAID: Фермеры получили дополнительные экспортные возможности
© Google.az

За последние пять лет USAID предоставил техническую поддержку в размере 11 млн долларов США сельскохозяйственному сектору Азербайджана. Из этой суммы 5,5 млн долларов выделено в поддержку фундуководства.

Как сообщает Report, об этом глава миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Джей Сингх заявил на Саммите партнерства в поддержку бизнес и профессиональных ассоциаций в Азербайджане.

В результате фермеры получили дополнительные экспортные возможности на 75 млн долларов США, сказал представитель USAID.

Представитель AmCham Azerbaijan Нуран Керимов рассказал о пакете предложений "Белый лист": "На сегодняшний день правительство приняло до 50% предложений по данному документу. Если молодые бизнесмены хотят создавать ассоциации, мы приглашаем их к сотрудничеству. Мы можем поделиться своим опытом. Мы не конкурируем, а служим одной цели".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!