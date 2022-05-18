USAID: Азербайджан предоставил женщинам право голоса раньше, чем США

"Азербайджан предоставил женщинам право голоса в 1918 году, в то время как в США это право женщинам дали лишь в 1920 году".

"Азербайджан предоставил женщинам право голоса в 1918 году, в то время как в США это право женщинам дали лишь в 1920 году".

Как сообщает Report, об этом директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Джайдев Сингх сказал на проходящем в Баку IV Международном женском конгрессе SHE Kongress.

"Сейчас в ряде стран женщины сталкиваются с определенными вызовами, один из которых связан с заработной платой за одну и ту же работу. Я считаю, что инвестиции в женщин – это инвестиции в экономику. До пандемии коронавируса (COVID-19) в Масаллинском районе открылся спортивный клуб для женщин, ставший популярным, и вскоре были открыты еще несколько таких женских спортивных клубов. Разумеется, это положительно сказалось на экономическом развитии. Азербайджан освободил свои земли от оккупации, и сейчас ведутся работы для восстановления этих территорий. Считаю, в этом процессе следует повысить роль женщин", - отметил он.