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US News & World Report оценил ситуацию с ведением бизнеса в Азербайджане

US News & World Report оценил ситуацию с ведением бизнеса в Азербайджане В рейтинге лучших стран для бизнеса по версии американского журнала US News World Report 2021 года Азербайджан находится на 71-м месте из 78 стран. Как передает Report, из стран Южного Кавказа в данном рейтинге представлен только Азербайджан. Среди ст
Бизнес
12 июня 2021 г. 15:01
US News & World Report оценил ситуацию с ведением бизнеса в Азербайджане

В рейтинге лучших стран для бизнеса по версии американского журнала US News & World Report 2021 года Азербайджан находится на 71-м месте из 78 стран.

Как передает Report, из стран Южного Кавказа в данном рейтинге представлен только Азербайджан. Среди стран СНГ, Россия заняла 22-ое место, Украина – 51-ое, Беларусь – 57-ое, Казахстан - 75-ое, Узбекистан – 76-ое.

Азербайджан в прошлом году в данном рейтинге располагался на 64 месте из 73 стран.

Отметим, что согласно методологии US News & World Report, рейтинг основан только на опросных данных. В 2021 году в опросе участвовали 17 326 респондентов (в 2020 году их было свыше 20 тысяч) из 36 стран четырех регионов – Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки. Респонденты отбирались методом случайной выборки в соответствии с тремя группами населения: информированные элиты, руководители в сфере бизнеса, широкая общественность.

Большинство авторитетных рейтингов комбинируют опросные данные со статистическими, которые, как правило, составляют бóльшую долю. Ведущие рейтинги, основанные на опросных данных, основаны на экспертном мнении респондентов, проживающих в оцениваемой стране, которые непосредственно работают в этой сфере и хорошо осведомлены о текущей ситуации (Doing Business, Индекс верховенства закона, др.). Поэтому информация о позиции Азербайджана в рейтинге лучших стран для бизнеса не может быть использована в качестве точной оценки ситуации в стране и обоснования для принятия инвестиционных решений.

В ведущем исследовании Всемирного банка и Международной финансовой корпорации по легкости ведения бизнеса Doing Business Азербайджан демонстрирует ежегодное улучшение позиций и входит в первую тридцатку стран (28-е место из 191 страны). В данном исследовании принимают участие местные представители бизнеса, которые осведомлены о проблемах и проводимых реформах в этой сфере.

В 2019 и 2020 годах Азербайджан был оценен Всемирным банком как “одна из десяти самых реформаторских стран мира”.

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Версия на английском языке US News & World Report evaluates situation with doing business in Azerbaijan

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