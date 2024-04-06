Уровень безработицы в Канаде достиг двухлетнего максимума

Рынок труда Канады неожиданно потерял рабочие места, а уровень безработицы подскочил до самого высокого уровня с января 2022 года.

Рынок труда Канады неожиданно потерял рабочие места, а уровень безработицы подскочил до самого высокого уровня с января 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно отчету Статуправления Канады, в марте страна потеряла 2 200 рабочих мест, а уровень безработицы вырос на 0,3 процентных пункта и составил 6,1%.

Между тем экономисты прогнозировали прирост рабочих мест на 25 тыс. и уровень безработицы в 5,9%. Если не считать периода пандемии, уровень безработицы в Канаде не превышал 6% с 2017 года.

Мартовские данные подчеркивают растущую слабость рынка труда страны, отмечают аналитики. Вероятно, Банку Канады в ближайшее время все же придется начать рассматривать возможность снижения процентной ставки. Сейчас она составляет 5%.