Уровень безработицы в США в мае достиг 13,3%

Уровень безработицы в США за май сократился до 13,3%, количество рабочих мест увеличилось в этот месяц на 2,5 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе американского министерства труда.

Эксперты при этом ожидали падения до 20%, сокращения рабочих мест на 8 млн.

В апреле уровень безработицы составил 14,7%, без работы остались 20,5 млн человек. В четверг ведомство сообщило, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние 11 недель с момента введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом (с 15 марта по 30 мая) превысило 42 млн.

Как отмечается в докладе, в мае в американском секторе развлечений и гостиничного бизнеса количество рабочих мест увеличилось на 1,2 млн после падения на 7,5 млн в апреле. Ресторанный бизнес в прошлом месяце также увеличил количество рабочих мест на 1,4 млн.

По данным телеканала СNBC, прирост рабочих мест в мае, вызванный смягчением ограничительных мер и возобновлением работы ряда предприятий, стал крупнейшим за всю историю США с 1939 года, когда завершилась Великая депрессия (началась в 1929 году). Телеканал считает, что опубликованные ведомством данные свидетельствуют о переломном моменте в деле выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией.

В мае власти штатов начали постепенно смягчать ограничительные меры. Как ожидается, уровень безработицы останется высоким в связи с тем, что такие рекомендации, как социальное дистанцирование, остаются в силе.

На данный момент примерно 21,5 млн американцев продолжают получать пособие по безработице. Согласно опубликованным на этой неделе прогнозам бюджетного управления Конгресса, США смогут восстановиться после вызванного коронавирусом экономического кризиса не ранее 2030 года. Кроме того, считают в управлении, ВВП страны сократится практически на 8 трлн долларов США. В Минторге США ранее сообщили, что ВВП страны в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 5% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП страны во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы - достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.