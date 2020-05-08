Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года

Безработица в США в апреле обновила рекорд с 1940 года и подскочила до отметки в 14,7% с мартовских 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на рекордные 20,5 миллиона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали безработицу на уровне 16% и снижение числа рабочих мест на 22 миллиона. Снижение числа рабочих место в марте было пересмотрено до 870 тысяч с 701 тысячи."В апреле уровень безработицы вырос на 10,3 процентного пункта, до 14,7%. Это самый высокий показатель и самый большой рост за всю историю данных за месяц (данные с учетом сезонных колебаний доступны с января 1948 года)", - говорится в отчете.

Минтруда США публикует ежемесячную статистику по уровню безработицы в стране только с 1948 года. До этого ведомство публиковало только ежегодные данные. Согласно им, в 1933 году, во время Великой депрессии, безработица в США достигла абсолютного максимума в 24,9%. Если смотреть ежемесячные данные минтруда США с 1948 года, то максимальный уровень безработицы в стране был отмечен в ноябре и декабре 1982 года на отметке 10,8%.В то же время, Национальное бюро экономических исследований (NBER) публикует ежемесячную статистику с 1929 года, и по его данным на отметках 14-15% безработица в США находилась в мае-июле 1940 года, а в мае 1933 года она составляла 25,6%.Минтруда публикует ежемесячную статистику по числу рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики с 1939 года, и предыдущий рекорд снижения был установлен в сентябре 1945 года, тогда было зафиксировано падение показателя на 1,959 миллиона.Министерство также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 7,9% в годовом выражении и составила 30,01 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 1,34 доллара