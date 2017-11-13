Уровень банкротств компаний в России близок к историческому максимуму

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Уровень банкротств российских компаний в сентябре приблизился к историческому максимуму, достигнутому в октябре 2009 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По данным, в третьем квартале обанкротилось на 3% больше компаний по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,4% - по сравнению с третьим кварталом 2016 года. "Достигнутый по итогам августа-сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года. Более того, значение сентября всего лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года", - говорится в обзоре.

Самая негативная динамика отмечена в строительном секторе. Здесь уровень банкротств в сентябре обновил исторический максимум - 242 российские строительные компании считались банкротами. В торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям - в этих отраслях в сентябре 300, 33 и 29 компаний соответственно считались банкротами.

Среди факторов, влияющих на ситуацию, аналитики отмечают "отсутствие позитива в части потребительского спроса - двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов", а также политику весьма консервативного снижения ключевой ставки ЦБ.