"Уралвагонзавод" в 2015 году поставил почти 2,3 тыс. вагонов и цистерн в Азербайджан

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Российский производитель вагонов "Уралвагонзавод" (УВЗ) в 2015 году поставил почти 2,3 тыс. вагонов и цистерн в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УВЗ, всего в Азербайджан было поставлено 301 вагон закрытого типа, 200 крупнотоннажных контейнеров, 1000 полувагонов, 450 цистерн, 204 зерновоза, 100 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений.

Оставшиеся 645 вагонов и цистерн будут поставлены в ближайшие месяцы: "Всего достигнутые договоренности позволяют говорить об общем объеме до 14 тыс. вагонов и цистерн".

Напомним, соглашение о поставке вагонов стало одним из итогов встречи в Баку президента Азербайджана Ильхама Алиева с губернатором Евгением Куйвашевым в марте 2014 года в рамках делового форума между Азербайджаном и Свердловской областью.