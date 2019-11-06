Ураган Дориан создал проблемы для доставки груза из США в Азербайджан

Для Международного аэропорта Гейдар Алиев доставлена специализированная техника Deicer из США.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, три автомобиля были доставлены транспортной компанией Network Global Logistics (NGL).

Машины были загружены в Олейте (штат Канзас) и доставлены во Фрипорт. Оттуда они были отправлены в Турцию перед дальнейшей доставкой в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку.

«На пути в Турцию были определенные задержки, поскольку судно столкнулось с проблемами из-за урагана Дориан. Однако им удалось прибыть в целости и сохранности, и в Турции автомобили были перегружены на собственные грузовики Network Global», - сказал представитель NGL.

NGL предоставляет услуги по групповым перевозкам по всему региону Центральной Азии и объединяет высококвалифицированных специалистов в более чем 80 странах мира.