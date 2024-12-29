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Управление SOCAR сохраняет лидерство среди госпредприятий по ненефтегазовому экспорту

Управление SOCAR сохраняет лидерство среди госпредприятий по ненефтегазовому экспорту В январе-ноябре текущего года среди государственных предприятий Азербайджана лидером по ненефтегазовому экспорту стало Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR).
Бизнес
29 декабря 2024 г. 11:01
Управление SOCAR сохраняет лидерство среди госпредприятий по ненефтегазовому экспорту

В январе-ноябре текущего года среди государственных предприятий Азербайджана лидером по ненефтегазовому экспорту стало Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

В рейтинговой таблице следующие места заняли SOCAR Polymer, где SOCAR представлен 57% долей, AzerGold, "Азералюминий", принадлежащее "Азербайджанская промышленная корпорация", "Азерэнержи", "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", "Азербайджанские авиалинии", Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики, "Сураханский машиностроительный завод" и "Азерипек".

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Версия на английском языке SOCAR’s department leads non-oil, gas exports among state-owned enterprises
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın idarəsi dövlət müəssisələri arasında qeyri-neft-qaz ixracı üzrə liderliyini saxlayır

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