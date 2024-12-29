Управление SOCAR сохраняет лидерство среди госпредприятий по ненефтегазовому экспорту

В январе-ноябре текущего года среди государственных предприятий Азербайджана лидером по ненефтегазовому экспорту стало Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR).

В январе-ноябре текущего года среди государственных предприятий Азербайджана лидером по ненефтегазовому экспорту стало Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

В рейтинговой таблице следующие места заняли SOCAR Polymer, где SOCAR представлен 57% долей, AzerGold, "Азералюминий", принадлежащее "Азербайджанская промышленная корпорация", "Азерэнержи", "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", "Азербайджанские авиалинии", Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики, "Сураханский машиностроительный завод" и "Азерипек".