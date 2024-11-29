Управление SOCAR сохраняет лидерство среди госпредприятий по ненефтегазовому экспорту

В январе-октябре этого года среди государственных предприятий Азербайджана лидером по ненефтегазовому эксперту стало Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК).

Согласно документу, за 10 месяцев Управление экспортировало продукции на сумму 344,5 млн долларов США, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рейтинговой таблице следующие места заняли ООО SOCAR Polymer, где SOCAR представлен 57% долей (218,8 млн долларов, на 13,65% меньше), ЗАО AzerGold (139,3 млн долларов, на 61,8% больше), ООО "Азералюминий", принадлежащее ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (АПК) (118,6 млн долларов, на 7,9% больше), ОАО "Азерэнержи" (92,7 млн долларов, на 73,3% меньше), ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащее АПК (46,7 млн долларов, в 2,6 раза больше), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (13,4 млн долларов, на 22,1% меньше), Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики (867 тыс. долларов, на 9,3% больше), ООО "Азерипек", принадлежащее АПК (588 тыс. долларов, на 65,4% меньше) и ОАО "Сураханский машиностроительный завод" (505 тыс. долларов, в аналогичном периоде прошлого года экспорта не было).