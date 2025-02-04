Управление SOCAR сохраняет лидерство по экспорту в ненефтегазовом секторе среди госкомпаний

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2024 году вновь стало крупнейшим экспортером в ненефтегазовом секторе среди государственных предприятий страны, реализовав продукции на сумму 410,5 млн

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2024 году вновь стало крупнейшим экспортером в ненефтегазовом секторе среди государственных предприятий страны, реализовав продукцию на сумму 410,5 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на январский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В рейтинге далее следуют SOCAR Polymer (237,6 млн долларов, 57% акций принадлежат SOCAR), AzerGold (175,8 млн долларов), "Азералюминий" (135,3 млн долларов, управляется Азербайджанским инвестиционным холдингом - АИХ), "Азерэнержи" (93,1 млн долларов), "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг " (56,1 млн долларов, в управлении АИХ), "Азербайджанские авиалинии" (15,5 млн долларов), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР (1 млн долларов), "Сураханский машиностроительный завод" (695,9 тыс. долларов, в ведении Государственной службы по имущественным вопросам), "Азерипек" (588,4 тыс. долларов, в управлении АИХ).