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Упакованные в Азербайджане лекарства 5 лет будут считаться местным товаром при госзакупках  

Упакованные в Азербайджане лекарства 5 лет будут считаться местным товаром при госзакупках   16:18
Бизнес
22 июля 2025 г. 16:36
Упакованные в Азербайджане лекарства 5 лет будут считаться местным товаром при госзакупках  

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 19 августа 2023 года о применении закона "О государственных закупках" от 14 июля 2023 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно новому указу, лекарственные средства и фармацевтические субстанции, упаковка которых осуществляется на территории Азербайджана, с 1 июня 2025 года в течение 5 лет считаются местными товарами. Такая формулировка позволит применять закупочную скидку на такие товары в соответствии с законом "О государственных закупках".

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Версия на английском языке Medicines packaged in Azerbaijan to be considered local products in public procurement for 5 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qablaşdırılan dərmanlar tender zamanı 5 il yerli mal hesab olunacaq

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