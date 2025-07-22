Упакованные в Азербайджане лекарства 5 лет будут считаться местным товаром при госзакупках

16:18

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 19 августа 2023 года о применении закона "О государственных закупках" от 14 июля 2023 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно новому указу, лекарственные средства и фармацевтические субстанции, упаковка которых осуществляется на территории Азербайджана, с 1 июня 2025 года в течение 5 лет считаются местными товарами. Такая формулировка позволит применять закупочную скидку на такие товары в соответствии с законом "О государственных закупках".