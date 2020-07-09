United Airlines отправит в неоплачиваемый отпуск 36 тыс. сотрудников

Американский авиаперевозчик United Airlines внутренним письмом предупредил своих сотрудников

Американский авиаперевозчик United Airlines внутренним письмом предупредил своих сотрудников, что из-за сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, он может быть вынужден с октября отправить в неоплачиваемый отпуск до 36 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", это более чем треть штата компании по всему миру и более половины штата в США.

"Реальность такова, что после 1 октября United просто не может продолжать работать с прежней штатной численностью в условиях, когда объем воздушных перевозок настолько сократился", - говорится в обращении компании к сотрудникам. По оценкам компании, она теряет 40 млн долларов США в день из-за простоя и не востребованности воздушных пассажирских перевозок. За последние 30 дней акции компании упали на 33%.

Перевозчик подчеркнул, что неоплачиваемые отпуска являются крайним средством, к которому компания может быть вынуждена прибегнуть после нескольких месяцев сокращения издержек и привлечения капитала. По оценкам авиакомпании, эти меры могут коснуться 15 тыс. бортпроводников, более чем 2 тыс. пилотов, более 4,5 тыс. механиков и техников, а также более чем 11 тыс. работников аэропортов. Первыми будут отправлены в отпуск более молодые и недавно работающие в UAL сотрудники.

UAL стала первой крупной американской авиакомпанией, так детально оценившей возможные сокращения штата. American Airlines на прошлой неделе предупредила сотрудников, что при сохранении текущей ситуации в ближайшие месяцы у нее в осенний период окажутся лишними 20 тыс. сотрудников. Delta Air Lines предупредила о возможных сокращениях для 2,5 тыс. пилотов, однако не указала, как сокращения могут коснуться других сотрудников.