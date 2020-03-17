Uniqlo закрывает свои магазины в США из-за коронавируса

Японская компания Fast Retailing Co объявила во вторник, что временно закрывает в США все 50 своих магазинов готовой одежды Uniqlo в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эта мера вступит в силу с 17 марта на неопределенное время, говорится в официальном сообщении фирмы.

Ранее 27 магазинов Uniqlo из-за вспышки нового коронавируса были временно закрыты и в странах Евросоюза. Всего по всему миру, таким образом, вместе с ранее закрытыми сетями в Китае сейчас не работают более сотни точек Uniqlo.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тысяч человек, более 6 тысяч умерли.