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Unilever продает Lipton и другие чайные бренды

Unilever продает Lipton и другие чайные бренды Британская компания Unilever объявила о продаже за 4,5 млрд евро своего подразделения Ekaterra, которое занимается чайным бизнесом, инвестфонду CVC Capital Partners Fund VIII.
Бизнес
19 ноября 2021 г. 17:42
Unilever продает Lipton и другие чайные бренды

Британская компания Unilever объявила о продаже за 4,5 млрд евро своего подразделения Ekaterra, которое занимается чайным бизнесом, инвестфонду CVC Capital Partners Fund VIII.

В числе проданных Unilever чайных брендов — Lipton, Brooke Bond, PG Tips, Tazo и др., всего 34 бренда, передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

Unilever отмечала, что продажи традиционного черного чая, крупнейшего сегмента в ее чайных операциях, в течение нескольких лет снижались из-за изменения рыночной конъюнктуры. Аналитики отмечают, что потребители на развитых рынках стали покупать все меньше чая, предпочитая ему кофе и другие напитки.

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