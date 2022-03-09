Unilever приостановит экспорт продукции в Россию

Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России после начатой Москвой военной операции в Украине.

Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России после начатой Москвой военной операции в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя фирмы.

Отмечается, что Unilever также прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, а также "не будет получать прибыль от своего присутствия в России". При этом компания продолжит поставлять "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей России", однако будет держать этот вопрос "под пристальным вниманием".

Ассортимент продукции Unilever (пищевая продукция, прохладительные напитки, чай и мороженое, косметическая продукция и бытовая химия) включает в себя одни из самых известных и популярных торговых марок в мире, в том числе 12 брендов стоимостью свыше 1 млрд евро каждый (Knorr, Rexona, Dove и другие). В России компания работает с 1991 года, выпускает свою продукцию на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.