Уникальное предложение от Baku City Residences – выберите условия самостоятельно!

Компания по недвижимости и инвестициям Baku City Residences (bcr.az) впервые в Азербайджане ввела еще одно новшество: она предлагает уникальную возможность для тех, кто хочет стать собственником жилья.

Компания недвижимости и инвестиций Baku City Residences ( bcr.az ) впервые в Азербайджане ввела еще одно новшество: она предлагает уникальную возможность для тех, кто хочет стать собственником жилья.

Делайте выбор, наиболее подходящий для вас!

Воспользовавшись новой кампанией Baku City Residences, можно приобрести жилье на условиях беспроцентного кредита.

Покупатель сделает первоначальный взнос в соответствии со своим бюджетом, а также сам сможет определить сумму ежемесячного платежа и срок кредита.

Пусть ваш новый дом и условия покупки будут такими, как вы хотите!

Чтобы воспользоваться этим привлекательным предложением и стать владельцем новой квартиры, вы можете позвонить по номеру 121 или подойти в офисы продаж:

Комплекс Baku City Residences Xatai, сочетающий в себе комфортный стиль “жизнь и работа”, расположен по адресу Белый город (Ağ Şəhər), улица Н. Рафиева 25

Комплекс Baku City Residences Olympik, предлагающий продуманный образ жизни, расположен по адресу Проспект Гейдара Алиева 189

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О компании

Baku City Residences - бренд, который занимает уникальное место на рынке недвижимости Азербайджана и имеет 10-летний богатый опыт в этой области.

Сочетая в себе современность и комфорт, Baku City Residences предлагает доступные в едином пространстве необходимые услуги для клиентов.

За короткое время Baku City Residences создала такие проекты, как Baku City Residence Olympik, Baku City Residence Xatai, Bayil Bay, Yacht Club Residences, Shuşa Residences, отличающиеся продуманным комфортом и уютом.