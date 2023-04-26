Уничтожено порядка одной тонны наркотиков, изъятых из оборота азербайджанскими таможенниками

В Азербайджане сегодня было уничтожено 4 тонны 646 кг различных наркотических средств, 80 944 психотропных таблеток, а также 39 031 растение конопли, изъятых из незаконного оборота.

В Азербайджане сегодня было уничтожено 4 тонны 646 кг различных наркотических средств, 80 944 психотропных таблеток, а также 39 031 растение конопли, изъятых из незаконного оборота.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, процесс проходил при участии представителей профильных госструктур и средств массовой информации. Приблизительная стоимость на черном рынке наркотиков, уничтоженных Государственной комиссией по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, составляет 223 млн манатов.

Сожжено 941 кг 913 грамм героина, 10 кг 35 грамм сушеной марихуаны, а также другие сильнодействующие наркотики, изъятые из оборота таможенными органами.