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Уничтожено порядка одной тонны наркотиков, изъятых из оборота азербайджанскими таможенниками

Уничтожено порядка одной тонны наркотиков, изъятых из оборота азербайджанскими таможенниками В Азербайджане сегодня было уничтожено 4 тонны 646 кг различных наркотических средств, 80 944 психотропных таблеток, а также 39 031 растение конопли, изъятых из незаконного оборота.
Бизнес
26 апреля 2023 г. 19:03
Уничтожено порядка одной тонны наркотиков, изъятых из оборота азербайджанскими таможенниками

В Азербайджане сегодня было уничтожено 4 тонны 646 кг различных наркотических средств, 80 944 психотропных таблеток, а также 39 031 растение конопли, изъятых из незаконного оборота.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, процесс проходил при участии представителей профильных госструктур и средств массовой информации. Приблизительная стоимость на черном рынке наркотиков, уничтоженных Государственной комиссией по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, составляет 223 млн манатов.

Сожжено 941 кг 913 грамм героина, 10 кг 35 грамм сушеной марихуаны, а также другие сильнодействующие наркотики, изъятые из оборота таможенными органами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gömrükçülərinin aşkar etdiyi 1 tona yaxın narkotik vasitə məhv edilib

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