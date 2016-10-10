Unibank выделил местному производителю кредит в размере 1,3 млн. манатов

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Unibank продолжает поддержку реального сектора экономики страны.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, недавно банк выделил компании ООО S.A.B.A Şirkəti кредит в размере 1,27 млн. манатов. За счет данных средств компания намеревается закупить новейшее оборудование, которое позволит увеличить ее производительность как минимум в 2 раза с целью выпуска продукции для экспорта.

Поддержка реального сектора экономики страны остается одной из приоритетных задач Unibank. Для получения высококачественных банковских услуг корпоративные клиенты банка могут обратиться в филиалы "Гара Гараев", "Ичери Шехер", "Дарнагюль", "Ясамал", "Unibank-бизнес-центр", а также в региональные филиалы Unibank.