UNFCCC: Азербайджан добьется успеха в реализации всех целей устойчивого развития

Азербайджан добьется успеха не только в обеспечении биоразнообразия, но и в реализации всех целей повестки в области устойчивого развития.

Азербайджан добьется успеха не только в обеспечении биоразнообразия, но и в реализации всех целей повестки в области устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC), менеджер по координации программ Сергей Кононов на II Бакинском форуме "Устойчивые финансы и инвестиции" в Баку.

"В этом форуме принимают активное участие представители многочисленных учреждений, министерств. Цели устойчивого развития активно внедряются в Азербайджане, и это абсолютно правильный подход. Поэтому я уверен, что Азербайджан добьется успеха в этой области", - сказал Кононов.