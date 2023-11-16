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UNFCCC: Азербайджан добьется успеха в реализации всех целей устойчивого развития

UNFCCC: Азербайджан добьется успеха в реализации всех целей устойчивого развития Азербайджан добьется успеха не только в обеспечении биоразнообразия, но и в реализации всех целей повестки в области устойчивого развития.
Бизнес
16 ноября 2023 г. 18:26
UNFCCC: Азербайджан добьется успеха в реализации всех целей устойчивого развития

Азербайджан добьется успеха не только в обеспечении биоразнообразия, но и в реализации всех целей повестки в области устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC), менеджер по координации программ Сергей Кононов на II Бакинском форуме "Устойчивые финансы и инвестиции" в Баку.

"В этом форуме принимают активное участие представители многочисленных учреждений, министерств. Цели устойчивого развития активно внедряются в Азербайджане, и это абсолютно правильный подход. Поэтому я уверен, что Азербайджан добьется успеха в этой области", - сказал Кононов.

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Версия на английском языке UNFCCC: Azerbaijan will be successful in realizing all sustainable development goals
Версия на азербайджанском языке UNFCCC: "Azərbaycan bütün dayanıqlı İnkişaf məqsədlərinin reallaşdırılmasında uğur qazanacaq"

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