Умер самый богатый человек Филиппин

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Самый богатый человек Филиппин, розничный магнат и почетный председатель компании SM Investments Corporation (SMIC) Генри Си скончался сегодня утром в возрасте 94 лет, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Он был счастливым человеком, знавшим, что покидает наш мир, который стал лучше. Он был иконой филиппинской розничной торговли, банкинга и недвижимости. Самое главное, что он был заботливым отцом и верующим человеком. Я буду скучать по нему", - заявил председатель совета директоров SMIC Хосе Сио.

О его смерти было объявлено в официальном заявлении компании, семья эту информацию подтвердила. Бизнесмен умер во сне, другие подробности не приводятся.

В 2018 году Си возглавил список самых богатых людей Филиппин по версии Forbes с доходами 18,3 миллиарда долларов.