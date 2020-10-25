Умер глава Samsung

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет.

Как передает Report, Ли Гон Хи скончался в воскресенье, 25 октября, в больнице Сеула. Об этом сообщили в компании, однако не указали причину смерти Ли Гон Хи. Известно, что в 2014 году он перенес инфаркт, после чего отстранился от ведения дел компании Samsung. Кроме того, председатель компании страдал от респираторных осложнений с 1990 года, когда ему была сделана операция на легких.

Samsung Group была основана в 1938 году отцом Ли Гон Хи — Ли Бён Чхолем (Lee Byung-chull). После его смерти корпорацию унаследовали его дети, а Ли Гон Хи (третий сын) возглавил совет директоров. После сердечного приступа Ли Гон Хи его сын Ли Чжэ Ен занял должность вице-президента одного из подразделений концерна — Samsung Electronics, однако в реальности является фактическим руководителем всей Samsung Group.