Умер бывший глава Volkswagen

Бывший генеральный директор Volkswagen AG Карл Хорст Хан умер во сне 14 января в своем доме в Вольфсбурге, Германия. Ему было 96 лет.
Как передает Report, о его кончине
Агентство отмечает, что благодаря маркетинговым навыкам Карла Хана легковой автомобиль Volkswagen Käfer ("Жук") стал самой продаваемой моделью в истории: с 1945 по 2003 год было произведено более 21,5 млн экземпляров.
С 1959 по 1964 год Хан был руководителем американской "дочки" Volkswagen. После этого его избрали в правление Volkswagen и он перебрался штаб-квартиру Volkswagen в Германии, возглавив продажи автоконцерна. В 1973 году он покинул компанию, которая тогда проводила реорганизацию, но в 1982-м вернулся, став гендиректором и главой совета директоров и гендиректора. Пост гендиректора он занимал до 1993 года. В этот период Volkswagen стал автопроизводителем №1 в Европе, открыл новые заводы в Китае и Восточной Европе, приобрел испанскую автомобильную компанию Seat и представил новые версии своей модели Volkswagen Golf, перечислил Bloomberg.