Умер бывший глава Volkswagen

Бывший генеральный директор Volkswagen AG Карл Хорст Хан умер во сне 14 января в своем доме в Вольфсбурге, Германия. Ему было 96 лет.

Бывший генеральный директор Volkswagen AG Карл Хорст Хан умер во сне 14 января в своем доме в Вольфсбурге, Германия. Ему было 96 лет.

Как передает Report, о его кончине Bloomberg сообщила представительница благотворительного фонда Карла Хана. Церемония прощания запланирована на 24 января.

Агентство отмечает, что благодаря маркетинговым навыкам Карла Хана легковой автомобиль Volkswagen Käfer ("Жук") стал самой продаваемой моделью в истории: с 1945 по 2003 год было произведено более 21,5 млн экземпляров.

С 1959 по 1964 год Хан был руководителем американской "дочки" Volkswagen. После этого его избрали в правление Volkswagen и он перебрался штаб-квартиру Volkswagen в Германии, возглавив продажи автоконцерна. В 1973 году он покинул компанию, которая тогда проводила реорганизацию, но в 1982-м вернулся, став гендиректором и главой совета директоров и гендиректора. Пост гендиректора он занимал до 1993 года. В этот период Volkswagen стал автопроизводителем №1 в Европе, открыл новые заводы в Китае и Восточной Европе, приобрел испанскую автомобильную компанию Seat и представил новые версии своей модели Volkswagen Golf, перечислил Bloomberg.